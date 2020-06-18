Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины

Смертельная авария произошла 18 июня на 146 км автодороги А-21"Лодейное Поле-подъезд к Петрозаводску", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в Прионежском районе при лобовом столкновении иномарки и "семерки" погиб человек.

По информации Госавтоинспекции, в 17.00 79-летний водитель автомобиля "Ваз-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Almera.



Водитель "жигулей" погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.



53-летняя пассажирка Nissan в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. 35-летнему водителю и 35-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.



По факту ДТП проводится проверка.