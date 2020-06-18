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Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины

Новости. Происшествия
09:57, 19 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельная авария произошла 18 июня на 146 км автодороги А-21"Лодейное Поле-подъезд к Петрозаводску", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в Прионежском районе при лобовом столкновении иномарки и "семерки" погиб человек.

По информации Госавтоинспекции, в 17.00 79-летний водитель автомобиля "Ваз-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Almera.

Водитель "жигулей" погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

53-летняя пассажирка Nissan в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.  35-летнему водителю и 35-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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