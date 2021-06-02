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Трасса в Карелии будет перекрыта из-за взрывных работ

Новости. Общество
10:40, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Движение на участке трассы «Олонец-Вяртсиля» будет перекрыто во время ее реконструкции для проведения взрывных работ.

На объекте «Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля, км 96-км 118 (24 км) 2 этап» будут проводиться буровзрывные работы с перекрытием движения. Об этом информирует паблик Питкярантского района со ссылкой на сообщение компании «ВАД».

Движение будут перекрывать в течение трех дней: пятого, восьмого и десятого июня.

Местоположение и сроки производства работ:

Пятого июня: 116-117 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».
Восьмого июня 115-116 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».
Десятого июня 116-117 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».

 

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