Трасса в Карелии будет перекрыта из-за взрывных работ

Движение на участке трассы «Олонец-Вяртсиля» будет перекрыто во время ее реконструкции для проведения взрывных работ.

На объекте «Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля, км 96-км 118 (24 км) 2 этап» будут проводиться буровзрывные работы с перекрытием движения. Об этом информирует паблик Питкярантского района со ссылкой на сообщение компании «ВАД».

Движение будут перекрывать в течение трех дней: пятого, восьмого и десятого июня.

Местоположение и сроки производства работ:



Пятого июня: 116-117 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».

Восьмого июня 115-116 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».

Десятого июня 116-117 километры дороги «Олонец-Вяртсиля».