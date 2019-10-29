Тратить маткапитал на покупку автомобиля предлагают на жестких условиях

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В Госдуме началась работа над законопроектом, согласно которому предлагается разрешить получателям материнского капитала направлять средства на покупку автомобиля.
Согласно документу, семья сможет купить автомобиль, произведенный на территории России, стоимостью не больше 1 млн руб. и мощностью не больше 125,08 лошадиных сил.
Есть и другие условия, соблюдение которых потребуется при покупке автомобиля за счет материнского капитала.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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