Тратить маткапитал на покупку автомобиля предлагают на жестких условиях

В Госдуме началась работа над законопроектом, согласно которому предлагается разрешить получателям материнского капитала направлять средства на покупку автомобиля.

Согласно документу, семья сможет купить автомобиль, произведенный на территории России, стоимостью не больше 1 млн руб. и мощностью не больше 125,08 лошадиных сил.

Есть и другие условия, соблюдение которых потребуется при покупке автомобиля за счет материнского капитала.

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