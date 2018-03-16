Трех водителей школьных автобусов поймали на нарушениях

В ГИБДД Петрозаводска подвели итоги рейда "Безопасный школьный автобус".

С 12 по 15 марта в Петрозаводске проходило профилактическое мероприятие "Безопасный школьный автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, наличие технического осмотра у автобусов, осуществляющих перевозку детей в образовательные организации, а также автобусов, осуществляющих перевозку организованных групп детей к местам отдыха и досуга.

В ходе мероприятий проверен 21 автобус, пресечено 3 нарушения правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку детей: 1 водитель нарушил правила маневрирования, 1 водитель разговаривал по телефону во время управления транспортным средством, 1 водитель не применил аварийную сигнализацию при посадке детей в транспортное средство. С водителями проведены беседы о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Отмечается, что все проверенные транспортные средства технически исправны, имеют исправные тахографы, организаторы перевозок и водители соблюдают требования к перевозке групп детей.