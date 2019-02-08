Тренерам школы олимпийского резерва в Карелии в два раза увеличили зарплату

В два раза увеличилась зарплата тренеров Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, перешедшей на программу спортивной подготовки, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии.

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов встретился с тренерами Республиканской спортивной школы олимпийского резерва (РСШОР) и рассказал о результатах работы по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в Карелии.

"Если говорить о результатах перехода РСШОР, являющейся флагманом этого процесса в Карелии, то по сравнению с 2018 годом бюджет учреждения был увеличен в 2,5 раза, и если в прошлом году он составлял 20,8 млн рублей, то в 2019 – почти 50 млн рублей. Также с февраля этого года средняя заработная плата тренеров будет увеличена до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, фонд заработной платы школы по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 2 раза и составил 22 млн рублей", - сказал Воронов.

Кроме того, разработано положение о системе оплаты труда работников РСШОР, и установлена надбавка в размере 15 % от оклада за статус работы в школе олимпийского резерва, перешедшей на реализацию программ спортивной подготовки.

Установлены стимулирующие выплаты тренерам и инструкторам за подготовку спортсменов, достигших высоких спортивных результатов.

Увеличено финансирование выездов спортсменов на соревнования и тренировочные мероприятия – с 2,8 млн в 2018 году до 6 млн. рублей в 2019. В 30 раз увеличены средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 9 млн рублей в 2019 году.