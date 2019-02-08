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Новости. Спорт
14:36, 08 Февраля 2019
фото: правительство Карелии

Тренерам школы олимпийского резерва в Карелии в два раза увеличили зарплату

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В два раза увеличилась зарплата тренеров Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, перешедшей на программу спортивной подготовки, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии.

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов встретился с тренерами Республиканской спортивной школы олимпийского резерва (РСШОР) и рассказал о результатах работы по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в Карелии.

"Если говорить о результатах перехода РСШОР, являющейся флагманом этого процесса в Карелии, то по сравнению с 2018 годом бюджет учреждения был увеличен в 2,5 раза, и если в прошлом году он составлял 20,8 млн рублей, то в 2019 – почти 50 млн рублей. Также с февраля этого года средняя заработная плата тренеров будет увеличена до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, фонд заработной платы школы по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 2 раза и составил 22 млн рублей", - сказал Воронов.

Кроме того, разработано положение о системе оплаты труда работников РСШОР, и установлена надбавка в размере 15 % от оклада за статус работы в школе олимпийского резерва, перешедшей на реализацию программ спортивной подготовки.

Установлены стимулирующие выплаты тренерам и инструкторам за подготовку спортсменов, достигших высоких спортивных результатов.

Увеличено финансирование выездов спортсменов на соревнования и тренировочные мероприятия – с 2,8 млн в 2018 году до 6 млн. рублей в 2019. В 30 раз увеличены средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 9 млн рублей в 2019 году.

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Комментарии

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sim22
2019-02-08 16:45:44
Охренеть "с февраля этого года средняя заработная плата тренеров будет увеличена до 40 тысяч рублей в месяц" это средняя температура по больниц, зарплата тренера максимум 18 000 рублей. Народ зачем нам всем слушать этот бред!
xxxxxxx
2019-02-08 15:44:38
Учителям в школах надо повышать зарплату и развивать массовую физкультуру и спорт , а не готовить "элитных" спортсменов , в в штучном исполнении .
однозначно
2019-02-08 15:01:14
Дык а фигли. Нынче инженеров, токарей, слесарей, наладчиков не хватает. Зато спортсменишек и ихних наставников весьма в избытке. Работать некому - все в резерве олимпийском. Всех в категорию реально бесполезных для общества людишек.
Гость
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