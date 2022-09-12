Третье лицо выплатило приставам за фирму-должника в Карелии 10 млн рублей

Фирма в Карелии задолжала 9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц и один миллион по зарплатам, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по работе с юридическими лицами Петрозаводска и Прионежского района находилось сводное производство о взыскании с закрытого акционерного общества в бюджет России, в пользу физических и юридических лиц задолженности на общую сумму 9 млн рублей, в том числе задолженности по заработной плате в размере 1 млн рублей.

Приставы узнали, что у фирмы есть в собственности помещение на 500 кв.м, и наложили арест, а также были заблокированы все счета должника и арестовано 75 единиц офисной мебели и оргтехники.

От руководителя должника-организации поступило ходатайство о самостоятельной реализации данного имущества, которое было продано, а денежные средства распределены между взыскателями согласно очередности.

Арестованное помещение было оценено, но установленная стоимость не устроила директора организации-должника, поэтому было подано заявление в Арбитражный суд. Определением суда заявление должника удовлетворено частично и в соответствии с его решением установлена новая стоимость - 17 197 000 рублей.

Арестованное имущество реализовать на торгах не удалось, поэтому судебным приставом направлены предложения взыскателям о принятии нереализованного имущества в счет погашения долга, но согласия на это предложение не поступило.

Тогда судебный пристав повторно наложил арест на нежилое помещение.

Однако в период организации проведения торгов на депозитный счет отделения поступили денежные средства покрывающие задолженность в полном объеме. Задолженность погашена третьим лицом.