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Три города в России лидируют по росту цен на жилье

Новости. Общество
21:53, 23 Января 2021
фото: © Виталий Невар/ТАСС
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Один город из тройки лидеров по росту цен на жилье находится по соседству с Карелией.

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

"На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% - с 78 129 до 94 967 рублей. На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем - Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей)", - сказал собеседник агентства.

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м). Далее следуют Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4), Екатеринбург (9%), Москва (7,4%), Красноярск (5,7%). В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75,5 тыс., уточнили в компании "Этажи".

Ажиотажный спрос на квартиры в новостройках разогрел среднюю стоимость квадратного метра в 2020 году, рассказал Зайцев. При этом, по его словам, дело не только в реальном росте стоимости квартир, но и в изменении структуры предложения - на рынке сократилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена на объекты минимальна. "В особо популярных районах во всех крупных городах мы отмечаем дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам, их раскупают практически сразу после старта продаж. В итоге застройщики вынуждены ценой регулировать спрос, поскольку продать все квартиры по стартовой цене на этапе котлована экономически нецелесообразно, учитывая, что средний цикл строительства дома - это два-три года, нужно также учесть все риски: уровень инфляции, рост цен на строительные материалы, курс валюты", - пояснил собеседник агентства.

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