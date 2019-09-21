Три новых светофора заработали ночью в Петрозаводске

В Петрозаводске ночью 21 сентября начали функционировать три новых светофора, оборудованные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщили в мэрии карельской столицы, в эксплуатацию введены дорожные объекты на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской.



Объекты запускаются в тестовом режиме с целью отладки их работы и корректировки расчетных циклов регулирования. Возможно образование заторов в первые дни после начала эксплуатации, предупреждают в мэрии.

Администрация Петрозаводского городского округа просит с пониманием отнестись к необходимости проведения указанных работ, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться сигналами светофоров.