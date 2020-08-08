Три пьяных водителя ездили по дорогам Карелии, угрожая жизни других людей

В трех районах Карелии были остановлены пьяные водители, сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили три автомобиля, за рулем которых находились пьяные водители.

В дачном поселке Кондопожского района "Лучевое-2" был остановлен 49-летний нетрезвый водитель и отстранён от управления автомобилем.

Машину отправили на спецстоянку, водителя ждет в суд.

В Пряже от управления автомобилем отстранили пьяную 41-летнюю женщину, а в Прионежском районе пьяного 49-летнего мужчину.

Нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав.

В ГИБДД напоминают: заметили пьяного водителя - звонится "102" или "112" - спасите жизнь.