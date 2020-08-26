Три района Петрозаводска временно останутся без электричества

Энергетики временно отключат электроснабжение в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Неудобства связаны с плановыми работами на сетях.

Так, 31 августа с 9 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня.

Временные неудобства коснутся потребителей в связи с работами на объектах электросетевого хозяйства АО "Прионежская сетевая компания".

Власти напоминают, что по этой же причине электроснабжение в перечисленных районах отключат сегодня с 10 до 16 часов.