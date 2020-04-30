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Три случая убийства лосей зафиксированы на севере Карелии, несмотря на запрет охоты

Новости. Криминал
12:10, 01 Мая 2020
фото: pixabay.com
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Сотрудники Минпроды республики пытаются остановить беспредел на охоте.

На прошлой неделе в Лоухском районе Карелии браконьеры убили лося. Как нам стало известно, в нынешнем году это уже третий подобный случай здесь. По просьбе редакции старший госинспектор по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Карелии Василий Мелентьев рассказал о каждом из этих фактов.

Последний случай браконьерства произошел 24 апреля в районе озера Тикша, - сообщил Василий Мелентьев, в прошлом – начальник Лоухской милиции. – Во второй половине дня мне позвонили местные жители и рассказали о длинном кровавом следе от снегоходов на льду озера. Я предположил, что это браконьеры и позвонил в полицию, сотрудники которой вместе со мной сразу же выехали на место.

По словам Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след. Поинтересовался у троих мужчин, что находится в мешках, которые они транспортируют. В ответ услышал, что они якобы возвращаются с рыбалки.

- Задерживать их в одиночку я не рискнул, - продолжил Василий Мелентьев. – Дождался, когда мужчины подъедут к оставленным ими на дороге двум автомашинам, возле которых уже находились полицейские.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, о котором ранее писали СМИ в связи с трагедией на охоте.

Подробнее читайте в материале "Кровавая охота".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-05-01 13:05:50
Отомстили за изуродованные автомобили и человеческие трагедии безмозглым животным, да Кир?
кир
2020-05-01 14:53:27
Ткачев, неа. В отместку были убиты три охотника. :)
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