Три спектакля театров Карелии вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»

Эксперты театральной премии «Золотая маска» включили в список самых заметных постановок прошлого сезона работы Музыкального театра и Театра драмы «Творческая мастерская».

В лонг-лист попали оперы Музыкального театра Карелии «Алеко» от режиссера Анна Осипенко и «Царская невеста» от режиссера Георгия Исаакяна.

В список самых заметных спектаклей сезона 2020–2021, по мнению экспертного совета, попала также работа Театра драмы Карелии «Творческая мастерская» «ПетерБУРГ» в постановке режиссера Петра Шерешевского.

Ранее сообщалось, спектакль Театра кукол Карелии «Сирано де Бержерак» режиссера Александра Янушкевича вошел в лонг-лист «Золотой маски».