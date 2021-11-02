Спектакль Театра кукол Карелии вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2022»

Экспертный совет назвал постановку «Сирано де Бержерак» карельского театра кукол в числе самых заметных спектаклей прошлого сезона.

Сегодня, 2 ноября, на сайте театральной премии «Золотая Маска» были опубликованы списки номинантов по итогам сезона 2020–2021. В это же день стал известен лонг-лист премии — список самых заметных спектаклей прошлого сезона, по мнению экспертного совета. Спектакль Театра кукол Карелии «Сирано де Бержерак» режиссера Александра Янушкевича вошел в этот список.

Как отметили в Театре кукол, увидеть «Сирано де Бержерак» в Петрозаводске можно будет 15 января.

Напомним, в этом году Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке».