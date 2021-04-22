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Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»

Новости. Культура
07:50, 23 Апреля 2021
фото: Юлия Утышева / https://goldenmask.ru/spect_2218.html
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Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в театре кукол".

Спектакль режиссера Яны Туминой "О рыбаке и рыбке" (художник-постановщик - Кира Камалидинова, художник по костюмам - Анис Кронидова, композитор - Дмитрий Максимачёв), поставленный в Театре кукол Карелии (Петрозаводск), был выдвинут на премию "Золотая маска" в четырех номинациях.

По результатам конкурсного отбора постановка получила высшую национальную театральную премию в номинации "Лучший спектакль в театре кукол". Об этом сообщили в официальной группе театра.

В этом году по итогам сезона 2019-2020 в конкурсной программе "Маски" участвовали 56 спектаклей - претендентов на премию в музыкальном и драматическом театре, театре кукол, а также в номинации "Эксперимент".

Премьера спектакля "О рыбаке и рыбке" по сказке А.С. Пушкина состоялась 24 ноября 2019 года. Работа над постановкой была начата летом 2019 года с театральной лаборатории и дальше спектакль создавался "здесь и сейчас" в живом поиске смыслов, фактур, света, шума и дыхания моря, взаимоотношений и оценок.

Режиссёрский жанр спектакля – "притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей". Хрестоматийная сказка преображается в постановку с глубоким философским подтекстом, ёмкий и краткий пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно «человек есть мера всех вещей». От корыта к корыту спектакль движется как монодрама Старика, пытающегося преодолеть разрыв со Старухой. Море в этом спектакле является таким же полноценным героем спектакля, как и Старик со Старухой. Оно вступает с персонажами в диалог, оно дышит и волнуется, меняет цвет. В общении с морем раскрываются главные персонажи спектакля, лучом света в нём появляется золотая рыбка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-23 09:38:37
С детства к работе не приучены. Только жестикулировать и кривляться.
наташка
2021-04-23 08:51:08
Лишь на сцене покривляться, а не работать
Leopol'd
2021-04-23 09:18:09
наташка, вот ты здесь под разными никами пишешь, считаешь что работаешь. Тебе даже за это деньги платят...
nae
2021-04-23 09:10:39
наташка, идиотизм, к сожалению, не излечим. Жаль, что этим еще и бравируют некоторые персонажи данного ресурса. В том числе и то недоразумение, к кому адресован этот ответ.
Вася
2021-04-23 08:05:50
Анастасия Вашукевич (Рыбка) и Олег Дерипаска
udo
2021-04-23 09:37:39
Вася, тебя на свободу выпустили у Пряжи, а ты опять здесь а неволе? :)
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