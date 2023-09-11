Три спортсмена из Карелии получили звание мастера спорта России

Звания присудили двум лыжникам и пловцу.

В Карелии сразу трем спортсменам присвоили звание мастера спорта России, сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия» 11 сентября.



Как отметили в источнике, по итогам выступления в масс-старте 70 км на Чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске представители Карелии — Егор Чепик (РСШОР) и Михаил Фотеев (СШОР Кондопоги) выполнили требования для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» по лыжным гонкам.



Эрик Малки (СШОР 3 Петрозаводск) выполнил Мастера спорта России по плаванию весной 2023 года на Первенстве СЗФО.



«Поздравляем спортсменов и их тренеров!», — написали в группе.