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ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает на бесплатный семейный квест JUNGLE PLAZA

Новости. Экономика
13:30, 01 Апреля 2021
фото: © "ЛОТОС PLAZA"
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Как попасть в мир диких джунглей без оформления загранпаспорта и дорогих перелетов?

Есть проверенный способ – игра "Джуманджи". Только вот эта игра с подвохом: перенесет вас в другой мир, и, пока не пройдете все испытания, домой не вернетесь… Готовы к приключениям? Тогда добро пожаловать в ТРК "ЛОТОС PLAZA"!

Только в апреле 2021 года каждую субботу всех отчаянных и смелых ждет семейный квест JUNGLE PLAZA, основанный на сюжете фильма "Джуманджи".  А тех авантюристов, кто рискнет и пройдет достойно все испытания диких джунглей, ждет достойная награда!

Где? ТРК "ЛОТОС PLAZA", 2 очередь, 1 этаж (напротив FitnessHouse)

Когда? Каждую субботу с 3 по 24 апреля 

Время проведения: 12.00 – 12.30, 12.30 – 13.00, 13.00 – 13.30, 13.30 – 14.00

Квест будет интересен детям от 6 до 14 лет и их родителям. Мероприятие бесплатное.

На квест необходима запись, которая начинается каждую субботу за полчаса до старта первого мероприятия и продолжается по мере наполнения групп (не более 14 человек в каждой группе). Запись проходит в галерее на 1 этаже 2 очереди ТРК ЛОТОС PLAZA (рядом с Fitness House).

Участникам необходимо быть в средствах индивидуальной защиты.

Подробнее о мероприятии можно узнать тут:  https://vk.com/lotosplazaptz

Не сомневайтесь в своих силах: кто боится трудностей, останется без подарков!

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