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За последние сутки трое жителей Карелии перевели мошенникам 400 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:56, 29 Июня 2021
фото: © freepik.com/katemangostar

Аферисты замаскировались под сотрудников банка, чтобы выяснить секретную информацию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя жительница города и сообщила, что с ее счета была списана крупная сумма. Как выяснилось, вчера ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что сторонние лица пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы предотвратить незаконную операцию, требовалось всего лишь назвать данные банковской карты, а также код из смс. Горожанка предоставила необходимую информацию, а затем узнала, что на неё действительно оформили кредит в размере 234 тысяч рублей. В дальнейшем все эти деньги, а также 62 тысячи личных накоплений уже были списаны на неизвестный счет.

В этот же день в полицию поступило заявление от 73-летней петрозаводчанки. Ей тоже поступил звонок якобы от сотрудников финансового учреждения. Пенсионерка узнала, что с её карты кто-то пытается списать деньги. Под руководством собеседника она обналичила свои накопления в размере 15 тысяч рублей и перевела на неизвестные номера телефонов.

Жертвой аналогичной схемы оказался и 61-летний житель Питкярантского района. Мужчина тоже хотел «обезопасить» свои средства, а в итоге лишился 88 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не сообщать посторонним свои персональные данные, в частности, реквизиты банковской карты.

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