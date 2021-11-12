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Трое жителей Карелии умерли за минувшие сутки от коронавируса
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Трое жителей Карелии умерли за минувшие сутки от коронавируса

Новости. Общество
09:52, 19 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Всего за время пандемии скончались 1150 жителей республики, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 19 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 87839 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 199 инфицированных, из них непривитых — 190 (95,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 719 пациентов, в состоянии средней тяжести — 652 человека, в тяжёлом — 64 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 83002 человека, за последние сутки — 201.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1150 человек.

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