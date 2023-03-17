Трое жителей Петрозаводска угрожали избить администратора ресторана

Группы задержания вневедомственной охраны Карелии в выходные дни несколько раз выезжали по тревоге в различные заведения.

В воскресенье, 19 марта, тревожная сигнализация сработала в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска. Оказалось, что молодой человек пронес алкоголь через кассу без оплаты и скрылся. Наряд Росгвардии обследовал близлежащие территории и нашел схожего по приметам мужчину. Нарушителем оказался 36-летний житель Медвежьегорского района.

Ранее за помощью обратились работники ресторана в Петрозаводске. Администратор сообщила, что трое мужчин вели себя агрессивно, угрожали ей физической расправой, матерились и мешали работе заведения.

В Кондопоге патруль вневедомственной охраны получил ориентировку на автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.



Росгвардейцы обнаружили машину около одного из домов и передали пьяного жителя Кондопожского района сотрудникам ГИБДД.

Остальных нарушителей силовики задержали и передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.