Троллейбус №4 в Петрозаводске возвращается на старый маршрут

Следующие между Октябрьским районом и Кукковкой троллейбусы продолжат выходить на линию в часы пик по будням, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 февраля в связи с открытием движения через Кировский мост ПМУП "Городской транспорт" возобновляет работу по старому маршруту №4 "ул. Лыжная – ул. Ленинградская", который действовал в Петрозаводске до декабря 2017 года. Тогда его изменили из-за установки ограничений по грузоподъёмности и необходимости ремонта путепровода.

Со следующего месяца троллейбусы продолжат выходить на линию по будням в часы пик согласно расписанию. Утром первый борт с Лыжной улицы отправляется в 6.25, с Ленинградской улицы в 7.04, вечером последние машины выезжают в 18.44 и 19.19, соответственно. В выходные дни движение троллейбусов № 4 не осуществляется.

Путь следования электротранспорта по маршруту: к/ст. Лыжная – Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. "Правды" – пл. Кирова – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Кирова – наб. Варкауса – Ленинградская ул. – к/ст. Петрозаводский машиностроительный колледж.