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Троллейбусное предприятие Петрозаводска для сохранения цен на билеты получит еще денег из бюджета

Новости. Общество
11:13, 16 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Администрация столицы Карелии планирует выделить из бюджета дополнительную субсидию МУП "Городской транспорт" для компенсации его убытков, вызванных сохранением действующих цен на проезд в троллейбусах.

Увеличение бюджетного финансирования предприятия предусмотрено проектом изменений в бюджете, который администрация внесла в Петросовет.

Троллейбусное предприятие должно получить дополнительно более 18 млн рублей "на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным билетам для студентов и школьников на I полугодие", говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Ранее власти Петрозаводска отказались от планов поднять стоимость разового проезда в троллейбусах с 1 января до 27 рублей, и проездных билетов для студентов и школьников - до 500 рублей.

Как МУП "Городской транспорт" объясняет, почему ему нужны бюджетные субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2021-03-16 12:01:47
Правильно! Троллейбус надо поддерживать. Вот только ездят они все реже и реже ...по 30-40 мин ждать приходится.
Гость
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