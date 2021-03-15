Троллейбусное предприятие Петрозаводска для сохранения цен на билеты получит еще денег из бюджета

Администрация столицы Карелии планирует выделить из бюджета дополнительную субсидию МУП "Городской транспорт" для компенсации его убытков, вызванных сохранением действующих цен на проезд в троллейбусах.

Увеличение бюджетного финансирования предприятия предусмотрено проектом изменений в бюджете, который администрация внесла в Петросовет.

Троллейбусное предприятие должно получить дополнительно более 18 млн рублей "на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным билетам для студентов и школьников на I полугодие", говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Ранее власти Петрозаводска отказались от планов поднять стоимость разового проезда в троллейбусах с 1 января до 27 рублей, и проездных билетов для студентов и школьников - до 500 рублей.

Как МУП "Городской транспорт" объясняет, почему ему нужны бюджетные субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".