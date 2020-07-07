Трудовая инспекция выявила "море" нарушений на стройобъектах Карелии

Госинспекция труда проверила объекты строительства и ремонта в Карелии.

Как сообщается на сайте инспекции, были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе правил охраны труда:

- нарушения правил работы на высоте;

- отсутствие у работников специальной одежды и обуви;

- непрохождение обучения по охране труда специалистов, осуществляющих контроль за выполнением работ,

- допуск работников к выполнению работ без прохождения обязательных медицинских осмотров, инструктажей по охране труда и другие.

За нарушение правил охраны труда грозят штрафы. А за повторное правонарушение возможно даже приостановление деятельности на срок до 90 суток.