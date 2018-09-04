Цена ночного клуба Петрозаводска, выставленного на продажу, сильно упала

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Планируемая стоимость продажи помещения одного из самых популярных в прошлом ночных клубов Петрозаводска – "Метелицы" - снизилась на 5 млн рублей.
Это следует из объявления о продаже, размещенного на сайте Avito.
Клуб был закрыт и выставлен на продажу еще в 2016 году. С тех пор он работает лишь для проведения банкетов и других подобных мероприятий.
По какой цене продают ночной клуб, смотрите в новости на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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