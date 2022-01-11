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Центр им. Гамалеи ожидает подъема заболеваемости ковидом в России в конце января

Новости. Общество
20:30, 11 Января 2022
фото: © AP Photo / David Vincent

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Значительный подъем заболеваемости ковидом в России ожидается в конце января - начале февраля, сообщил замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Слова Дениса Логунова, прозвучавшие в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», приводит ТАСС.

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон», — сказал Логунов. Он добавил, что данный штамм распространяется быстрее, но количество госпитализаций и летальных исходов снижено.

По его словам, говорить о «легкости» штамма коронавируса «омикрон» на данный момент не стоит, поскольку сниженная летальность и более легкое течение болезни не умаляют беспрецедентно высокую заболеваемость при этом варианте вируса.

«Поскольку уровень заболеваемости будет очень высоким, <…> даже эта сниженная летальность и сниженное «утяжеление» в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших, то есть уровень и наклон заболеваемости в масштабе «омикрона» абсолютно беспрецедентный, <…> поэтому в настоящий момент говорить о «легкости» штамма «омикрон» и радоваться этому не нужно», — сказал он.

«Например, у нас может быть снижен на 60-70% уровень летальности и количество госпитализируемых, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он это все перекроет с запасом», — пояснил Логунов.

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