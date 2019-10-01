Центр социального обслуживания населения Карелии получил новые микроавтобусы

Подарки вручили в День пожилого человека.

В День пожилых людей ключи от пяти автомобилей Ford Transit Комби М1 2019 года выпуска вручили представителям Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия.

Микроавтобусы на 8 пассажирских мест поступят в подразделения Центра в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах. На новых автомобилях будут доставлять жителей сельской местности старше 65 лет на обследования в медучреждения.

На приобретение микроавтобусов было выделено 11 млн рублей в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".