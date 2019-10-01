Центр социального обслуживания населения Карелии получил новые микроавтобусы

Новости по теме
Загрузка...
Подарки вручили в День пожилого человека.
В День пожилых людей ключи от пяти автомобилей Ford Transit Комби М1 2019 года выпуска вручили представителям Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия.
Микроавтобусы на 8 пассажирских мест поступят в подразделения Центра в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах. На новых автомобилях будут доставлять жителей сельской местности старше 65 лет на обследования в медучреждения.
На приобретение микроавтобусов было выделено 11 млн рублей в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 15:35
Обществоведение
Организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают привлечь к обходу населения республики более тысячи человек.
30.09.2019 15:29
30.09.2019 12:41
27.09.2019 12:16
27.09.2019 09:13
Чтиво
Сегодня 13:50
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
26.09.2019 08:28
25.09.2019 16:02
Медиа
Сегодня 13:10
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии