Центр услуг для предпринимателей открылся в Петрозаводске

Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся 28 декабря в отделении ПАО "Московский индустриальный банк" в Петрозаводске.

Центр в режиме "одного окна" будет оказывать субъектам малого предпринимательства и гражданам услуги, необходимые для начала и развития бизнеса.

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