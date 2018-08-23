Центробанк отложил покупку валюты

Центробанк отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года", — сообщают "Известия".

В ЦБ пояснили, что такие меры необходимы для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. При этом решение о возобновлении практики приобретения валюты будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре.

Отмечается, что после этого сообщения курс рубля приостановил падение на Московской бирже. Так, после подъема до 69 рублей доллар в 13.40 упал до 68,31 рубля. Стоимость евро сейчас составляет 78,98 рубля (+0,1%). Вместе с тем ранее в четверг американская валюта обновила максимум с начала года.