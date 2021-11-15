Центробанк РФ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

- с карты на карту;

- со счета на счет;

- с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

- со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

- платежи через Систему быстрых платежей;

- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

= переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

«Эти данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

После публикации статьи в пресс-службе ЦБ заявили, что у регулятора нет планов по тотальному контролю денежных переводов физлиц. Там уточнили, что информация о них будет собираться для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка.