Цены на иномарки в Карелии выросли третий раз с начала года

Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии выросла за минувшую неделю.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Цена на иномарки составила в среднем почти 1 млн. 272 тыс. рублей, что на 1,5 тыс. рублей больше, чем в середине апреля.

Это уже третье подорожание с начала года. Дилеры поднимали цены в марте и начале апреля.

О причинах подорожания ранее сообщило Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка РФ — Национального банка по Республике Карелия.

Читайте об этом в интернет-газете «Вести Карелии».