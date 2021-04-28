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Цены на иномарки в Карелии выросли третий раз с начала года

Новости. Общество
09:49, 29 Апреля 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии выросла за минувшую неделю.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Цена на иномарки составила в среднем почти 1 млн. 272 тыс. рублей, что на 1,5 тыс. рублей больше, чем в середине апреля.

Это уже третье подорожание с начала года. Дилеры поднимали цены в марте и начале апреля.

О причинах подорожания ранее сообщило Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка РФ — Национального банка по Республике Карелия.

Читайте об этом в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-29 10:43:19
Да пофиг. Таксисты обязаны возить меня на новых кастрюлях. Всё остальное - исключительно ихние проблемы.
Off
2021-04-29 10:48:54
театральный критик, социопат . Вас, педриотов , это не касается . Вы должны перемещаться ,исключительно на "буханках" и "козликах". :)
Беня
2021-04-29 10:35:13
Мегарегулятор скоро из всех из вас сделает тазофилов :)
Гость
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