Цены на мобильную связь начали расти после отмены роуминга

Цены на мобильную связь в России выросли на фоне отмены внутрисетевого роуминга, а также введения тарифов с безлимитным интернетом.

Об этом говорят результаты исследования Информационно-аналитического агентства Content Review.

"По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% с 255 до 262 рублей", – сообщается в исследовании.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".