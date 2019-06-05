Цены на мобильную связь начали расти после отмены роуминга

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Цены на мобильную связь в России выросли на фоне отмены внутрисетевого роуминга, а также введения тарифов с безлимитным интернетом.
Об этом говорят результаты исследования Информационно-аналитического агентства Content Review.
"По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% с 255 до 262 рублей", – сообщается в исследовании.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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