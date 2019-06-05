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Новости. Экономика
16:16, 05 Июня 2019
фото: © AFP 2019 / Nelson Almeida

Цены на мобильную связь начали расти после отмены роуминга

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Цены на мобильную связь в России выросли на фоне отмены внутрисетевого роуминга, а также введения тарифов с безлимитным интернетом.

Об этом говорят результаты исследования Информационно-аналитического агентства Content Review.

"По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% с 255 до 262 рублей", – сообщается в исследовании.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Изя
2019-06-05 16:32:05
Ну , всё прямо для народа ((((((( Что не сделают в правительстве , так полный трындец для населения .Чем думают неизвестно , ясно только не головой ( :)
Гость
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