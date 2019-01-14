Цены на продукты в 2019 году будут расти быстрее НДС

Рост цен на продукты питания в первом квартале 2019 года может превысить увеличение налога на добавочную стоимость.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, пишут "Вести Карелии".

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