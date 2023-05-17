Цены на сахар идут в рост, но ажиотажа в Карелии не предвидится

Хороший урожай сахарной свеклы предотвратит дефицит.

Цены на сахар в 2023 году продолжают расти, однако, как заверяют производители, потрясений ждать не стоит.

Мы еще помним, как в 2022 году резкий рост цен вынудил правительство РФ заморозить цены до 1 июня 2021 года. В 2022 году после начала СВО сахар вдруг исчез из магазинов, а потом появился, но по невиданным до этого ценам. Сотрудникам антимонопольной службы (ФАС) даже пришлось устраивать проверки розничной торговли на предмет обоснованности ценника.

Что происходит в магазинах Петрозаводска сейчас, проверил проект «Жизнь и кошелек».