ЦИК откроет в Карелии участки для голосования на референдуме о судьбе территорий Донбасса

Избирательная система Карелии окажет содействие в организации участков в республике для проведения референдума по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В Карелии с 23 по 27 сентября предполагается организовать участки для голосования на референдуме. В Карелии, по данным ОВД, порядка 2 тысяч граждан, которые могут отправиться на участки. Как сообщает ЦИК, списки могут пополняться на основании заявлений от граждан этих территорий, которые переехали в Карелию после 2014 года. Об этом информирует ЦИК в соцсети.

«В рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России взаимодействует с избирательными органами других государств, в том числе, оказывая содействие в организации участков для голосования граждан этих государств на территории Российской Федерации. Формат и объем содействия избирательных комиссий другим органам, организующим голосование, зависит от запроса со стороны партнеров. По аналогии будет оказываться содействие жителям Донбасса и других освобожденных территорий», — говорится в сообщении.