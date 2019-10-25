Цирк, где медведь напал на артиста, уехал из Карелии

Цирк "Шапито", где во время представления медведь напал на дрессировщика, прекратил гастроли в Карелии.

Об этом "Столице на Онего" сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Сараев сказал, что, по его информации, цирк "Шапито", где произошло нападение медведя на артиста во время представления в Олонце, должен был проследовать в Сортавалу, но сегодня отменил свои гастроли по малым городам Карелии.

"Мы взяли ситуацию на контроль, - сказал Геннадий Сараев. – будем разбираться, откуда они взялись, чтобы такого больше не повторилось".

По словам детского омбудсмена, конечно, требования к проведению такого рода представлений надо ужесточать.

"Но и родители сами должны понимать: если пришел в цирк и видишь, что там опасно, то сдай билеты – уйди", - посоветовал Геннадий Сараев.

Ранее сообщали, что ЧП в цирке "Шапито" произошло 23 октября в Олонце во время представления, когда огромный медведь напал на дрессировщика.

Отогнать зверя удалось только после применения силы. По словам представителей цирка, артист не получил травм, зрители не пострадали.

После ЧП в Олонце цирк решили исключить этот номер из программы.

Следком Карелии начал проверку по факту произошедшего.

Дрессировщик определил судьбу "косолапого артиста".

Видео с нападением медведя опубликовала в соцстети "ВКонтакте" жительница Олонца Галина Гурьева, побывавшая на представлении.