Цирк, где медведь напал на артиста, уехал из Карелии

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Цирк "Шапито", где во время представления медведь напал на дрессировщика, прекратил гастроли в Карелии.
Об этом "Столице на Онего" сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
Сараев сказал, что, по его информации, цирк "Шапито", где произошло нападение медведя на артиста во время представления в Олонце, должен был проследовать в Сортавалу, но сегодня отменил свои гастроли по малым городам Карелии.
"Мы взяли ситуацию на контроль, - сказал Геннадий Сараев. – будем разбираться, откуда они взялись, чтобы такого больше не повторилось".
По словам детского омбудсмена, конечно, требования к проведению такого рода представлений надо ужесточать.
"Но и родители сами должны понимать: если пришел в цирк и видишь, что там опасно, то сдай билеты – уйди", - посоветовал Геннадий Сараев.
Ранее сообщали, что ЧП в цирке "Шапито" произошло 23 октября в Олонце во время представления, когда огромный медведь напал на дрессировщика.
Отогнать зверя удалось только после применения силы. По словам представителей цирка, артист не получил травм, зрители не пострадали.
После ЧП в Олонце цирк решили исключить этот номер из программы.
Следком Карелии начал проверку по факту произошедшего.
Дрессировщик определил судьбу "косолапого артиста".
Видео с нападением медведя опубликовала в соцстети "ВКонтакте" жительница Олонца Галина Гурьева, побывавшая на представлении.
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