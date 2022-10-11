ЦУР Карелии учит министров работать в соцсетях

Паблики органов власти и бюджетных организаций стали официальным источником информации.

За два года работы ЦУР Карелии выстроил систему общения жителей республики и региональной власти в интернете и продолжает совершенствовать прямую связь между гражданами и чиновниками всеми всех уровней.





Отдельное большое направление работы Центра управления регионом связано с вопросами, которые жители граждане оставляют в социальных сетях. Кроме этого, в этом году вступил в силу закон о госпабликах. Теперь источником официальной информации о работе органов власти стали их официальные группы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В Карелии при участии ЦУР созданы 649 официальных страниц министерств, ведомств, муниципалитетов и подведомственных учреждений. А чтобы руководители могли работать правильно работать в социальных сетях, Центр управления регионом проводит необходимое обучение – только в этом году он организовал 230 очных и заочных мероприятий для сотрудников органов власти.

«Начинали сминистерств и ведомств, все министры по поручению Главы Карелии прошли персональное обучение со своими командами в Центре управления регионом. Они приходили с сотрудниками, ответственными за информационную работу. И мы рассказывали, как эту работу выстраивать, как отвечать в социальных сетях, как информировать людей о своей деятельности. Сейчас аналогичная работа ведется с главами муниципалитетов», – рассказала руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова в эфире телеканал «Сампо 360».



Параллельно с обучением идет работа по созданию и подключению официальных страниц поселений и районных советов депутатов. Консультации по всем направлениям для сотрудников министерств, ведомств и муниципалитетов ЦУР проводит ежедневно. Кроме того, для сотрудников органов власти доступны 58 регулярно обновляемых курсов на образовательной платформе «Диалог Регионы».



А рассказать о своей работе и напрямую ответить на вопросы жителей республики руководители разных уровней могут во время прямых эфиров. За год Центр управления регионом организовал более 30 прямых эфиров в рамках проектов «Объясняем РФ» и «ЦУР объясняет». По данным социологии, их смотрят 43% опрошенных жителей региона. Среди участников – глава Карелии Артур Парфенчиков, руководители федеральных органов власти (Роспотребнадзор, Управление по налогам и сборам), региональные министры и начальники Госкомитетов, главы районных администраций.