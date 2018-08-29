Цветаевский костер зажгут в эту пятницу Петрозаводске

На берегу Лососинки 31 августа пройдет восемнадцатый Цветаевский костер, сообщает Минкультуры Карелии.

Цветаевские костры традиционно проводят в день и час гибели Марины Цветаевой – 31 августа в 16 часов. В этом году исполняется 77 лет со дня смерти поэта.

Место встречи – берег реки Лососинки (остановка "Республиканская больница", проход мимо комбината благоустройства и АЗС, вниз по реке, к поляне).

Все желающие смогут почитать и послушать стихи, песни на стихи Марины Цветаевой.

"Цветаевский костер второй раз пройдет без неизменного организатора и участника всех событий Натальи Васильевны Ларцевой – известного петрозаводского исследователя творчества Марины Цветаевой, журналиста, писателя", - отмечают в министерстве.

Наталья Ларцева умерла 10 марта 2017 года в результате продолжительной болезни.