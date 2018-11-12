Цветов на Ключевой станет меньше

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Цветочный киоск на улице Антонова демонтируют, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация сообщает лицам, самовольно установившим цветочный киоск на ул.Антонова в районе дома №18, что с 13 по 26 ноября с 10.00 будет произведен демонтаж данного нестационарного объекта.
Демонтированный объект будет вывезен по адресу: Петрозаводск, ул. Короленко.
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