Цветов на Ключевой станет меньше

Цветочный киоск на улице Антонова демонтируют, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим цветочный киоск на ул.Антонова в районе дома №18, что с 13 по 26 ноября с 10.00 будет произведен демонтаж данного нестационарного объекта.

Демонтированный объект будет вывезен по адресу: Петрозаводск, ул. Короленко.