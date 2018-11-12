Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:22, 12 Ноября 2018
фото: администрации Петрозаводска

Цветов на Ключевой станет меньше

По теме

Сто лет назад жители северной Карелии оказались на фронте Первой мировой войны
12.11.18 17:10
Онежский судостроительный завод поборется за госзаказ стоимостью 1 млрд. рублей
12.11.18 16:07
Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога
12.11.18 16:02
Все новости
Загрузка...

Цветочный киоск на улице Антонова демонтируют, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим цветочный киоск на ул.Антонова в районе дома №18, что с 13 по 26 ноября с 10.00 будет произведен демонтаж данного нестационарного объекта.

Демонтированный объект будет вывезен по адресу: Петрозаводск, ул. Короленко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Сто лет назад жители северной Карелии оказались на фронте Первой мировой войны
12.11.18 17:10
Онежский судостроительный завод поборется за госзаказ стоимостью 1 млрд. рублей
12.11.18 16:07
Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога
12.11.18 16:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-12 16:34:26
Киоск аккуратный. Почему не судят людей допускающих строительство оных киосков и палаток без разрешения? На ул. Фролова на ящиках торгует пассионарий. Нет палатки. Куда идут деньги, никто не знает. Есть власть в городе или её нет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 16:48
Обществоведение
"Ирландские карелы" на Первой мировой
Карельский полк вступил в войну после того, как из нее вышла Советская Россия.
Сонное царство 6
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 7
06.11.2018 11:37
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 10:08
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»