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Член общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков предложил создать районные общественные палаты.
"На уровне региона у нас Общественная палата работает, эффективность ее существует. Если мы опустимся на уровень районов, то там мы видим определенную разобщенность", - сказал Анатолий Цыганков. – На уровне районов, на мой взгляд и коллег и меня поддерживают, необходимо создавать некие общественные муниципальные советы или муниципальные палаты".
По его мнению, районные общественники будут поддерживать связь с членами общественной палатой Карелии.
"Если у нас все получается, то мы получим кооперационное взаимодействие по всей общественной вертикали", - сказал Анатолий Цыганков в понедельник на встрече главы Карелии с общественниками.
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