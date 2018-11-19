Член общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков предложил создать районные общественные палаты.

"На уровне региона у нас Общественная палата работает, эффективность ее существует. Если мы опустимся на уровень районов, то там мы видим определенную разобщенность", - сказал Анатолий Цыганков. – На уровне районов, на мой взгляд и коллег и меня поддерживают, необходимо создавать некие общественные муниципальные советы или муниципальные палаты".

По его мнению, районные общественники будут поддерживать связь с членами общественной палатой Карелии.

"Если у нас все получается, то мы получим кооперационное взаимодействие по всей общественной вертикали", - сказал Анатолий Цыганков в понедельник на встрече главы Карелии с общественниками.