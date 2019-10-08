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Новости. Общество
20:40, 08 Октября 2019
фото: © Depositphotos / lucidwaters

Туалеты на ж/д вокзалах станут бесплатными для всех

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РЖД с января 2020 года сделают бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования.

Об этом пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

"С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход, – прим.ред.). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги "санитарная комната". Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность", – сообщили в пресс-службе дирекции вокзалов.

на 80 железнодорожных вокзалах данная услуга уже предоставляется бесплатно.

"Для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставления данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций", – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время бесплатно туалетными комнатами на вокзалах пользуются пассажиры поездов, для чего надо предъявить билет на поезд, который либо пришёл на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трёх часов.

В перечень льготников, которые вправе бесплатно и без билета посетить туалет на вокзалах, входят инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, почётные железнодорожники, а также депутаты Госдумы, члены Совфеда и конституционные судьи.

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