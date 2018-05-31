11:52, 31 Мая 2018
Турецкие инспекторы проверили, может ли "Петрозаводскмаш" выпускать детали для АЭС
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Представители организации-заказчика строительства АЭС "Аккую" в Турции и турецкого Агентства по атомной энергии проверили готовность завода "Петрозаводскмаш" к началу производства деталей для атомной электростанции.
В инспекторской проверке также участвовали специалисты российской организации по контролю АО "ВО "Безопасность".
Как сообщили в пресс-службе "Петрозаводскмаша", инспекторы проверили документацию системы качества, а также посетили цеха завода, осмотрели поступившие в производство заготовки.
Комиссия одобрила готовность к производству деталей длительного цикла изготовления оборудования реакторной установки.
Подробнее о проверке читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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