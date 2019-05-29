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Новости. Экономика
07:15, 29 Мая 2019
фото: правительство Карелии

Туристический кластер "Южная Карелия" до сих пор не готов, несмотря на сроки, пишет Счетная палата РФ

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Ростуризм завершил федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма", в том числе в Карелии, на низком уровне, заявляет Счетная палата РФ.

"Проверка выявила существенные нарушения и недостатки, что не позволяет положительно оценить деятельность агентства в 2018 году. Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год. Основной объем ресурсного обеспечения по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса РФ.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17.

"Например, низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%", - отмечается в сообщении.

Причины низкой эффективности программы, заявили в СП, – некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма.

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