Туристы из каких регионов больше пользовались мобильным интернетом в «Рускеале», подсчитал «билайн»

Под Новый год «билайн» проанализировал статистику сети и выяснил, жители каких областей и республик потратили в горном парке «Рускеала» больше всего гигабайт мобильного интернета.

Горный парк «Рускеала» смело можно назвать одной из самых красивых и популярных достопримечательностей нашего края. Каждый год туда стягиваются тысячи туристов из разных регионов России. Под Новый год «билайн» проанализировал статистику сети и выяснил, жители каких областей и республик потратили там больше всего гигабайт мобильного интернета. Спойлер: жители Карелии использовали только 9% от общего трафика.

Самое большое количество гигабайт в 2021 году скачали любители природных красот из Санкт-Петербурга — примерно 39% от суммарного трафика. Потратили больше полутора миллионов гигабайт. Для сравнения, это почти три миллиона серий сериала по 45 минут. Большинство петербуржцев путешествовали в августе и сентябре. Они делились впечатлениями в соцсетях и вели стримы, за год их трафик превысил полтора миллиона гигабайт, а также гости из северной столицы проговорили около 70 тысяч минут. При этом больше половины туристов голосовой связью на карьере не пользовались совсем, предпочитая общаться с близкими через мобильный интернет.

На втором месте по количеству скачанного трафика оказались москвичи — 22%. За год на карьере Рускеала они потратили почти миллион гигабайт мобильного интернета. Это сопоставимо с 17 миллионами часов онлайн-аудио. Загружали карты, искали информацию и общались в мессенджерах. Поделиться впечатлениями от красот Карелии по телефону захотели меньше половины столичных гостей и потратили 44 тысячи минут. Основной поток туристов из Москвы пришёлся на август.

Тройку лидеров среди самых качающих туристов горного парка замыкают сами жители республики Карелия, они использовали 9% от общего скаченного трафика. Местные выезжать на природу предпочитают осенью, в сентябре и октябре. Как раз тогда, когда туристический поток из других регионов уже идёт на спад. Во время пикников и прогулок среди деревьев потратили 400 тысяч гигабайт и 35 тысяч минут.

Также в топ-10 самых качающих гостей попали жители Мурманской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краёв и республики Татарстан. Меньше всех трафика на карьере Рускеала потратили жители Алтайского края, республики Тува и Чукотского автономного округа.

Чтобы путешествовать по горному парку «Рускеала» было комфортнее, в этом году «билайн» ускорил там мобильный интернет. Теперь можно не зависеть от Wifi и тут же выкладывать в интернет фотографии и видео природных пейзажей или отправлять сообщения друзьям и близким на скорости 4G.