Туристы пожертвовали аптеке Валаама в Карелии около 700 тысяч рублей

На Валаамском архипелаге достаточно остро стоит вопрос медицины и медикаментов.

Как сообщается на сайте монастыря, за прошлый год люди из самых разных уголков страны и зарубежья пожертвовали на нужды аптеки около 700 тысяч рублей.

"Поскольку монастырь находится на удаленном острове, амбулатория, которая относится к Сортавальской ЦРБ, может помочь только в самых простых и общих случаях. Обычно на острове вахтовым методом трудится фельдшер, иногда приезжает терапевт, а также регулярно приезжает стоматолог. Но с учетом того что болеют люди зачастую весьма разнообразными болезнями, а также при минимуме необходимого медицинского оборудования, а главное, при нехватке медицинских кадров и медикаментов, помочь всем и во всём бывает крайне затруднительно", – пишут священники.