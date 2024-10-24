«Ты навсегда останешься с нами, Саня», - скончался пожарный на севере Карелии

Умер Александр Свинцицкий, пожарный села Реболы.

О том, что не стало Александра Станиславовича Свинцицкого, сообщили в отряде противопожарной службы Муезерского района.

Александр Станиславович бессменно проработал пожарным в пожарной части № 72 по охране с. Реболы шестнадцать лет.

«Надёжная опора коллектива, ас своего дела, Человек, отзывчивый на призыв о помощи - таким ты навсегда останешься с нами, Саня. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким Александра - крепитесь и помните, что в какой бы посёлок Муезерского района вас не привела жизнь - в наших пожарных частях вы всегда найдёте добрый приём и помощь», - написали коллеги в сообществе о своем преждевременно ушедшем товарище.