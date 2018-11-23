У детсада в Петрозаводске работали спецслужбы

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Около детского сада № 127 нашли подозрительный рюкзак, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В Петрозаводске на ул. Зеленой сегодня, 23 ноября, в 7.37 на площадке для прогулки обнаружили подозрительный рюкзак.
На месте работали оперативные службы.
В рюкзаке были игрушки. Опасности нет.
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