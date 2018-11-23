У детсада в Петрозаводске работали спецслужбы

Около детского сада № 127 нашли подозрительный рюкзак, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В Петрозаводске на ул. Зеленой сегодня, 23 ноября, в 7.37 на площадке для прогулки обнаружили подозрительный рюкзак.

На месте работали оперативные службы.

В рюкзаке были игрушки. Опасности нет.