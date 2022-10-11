У любителя быстрой езды из Петрозаводска арестовали автомобиль

Автоинспекторы остановили петрозаводчанина, накопившего 59 штрафов за превышение скорости, сообщили в ГИБДД карельской столицы.

В Петрозаводске автоинспекторы в ходе совместного с судебными приставами мероприятия остановили в минувшую пятницу на Соломенском шоссе автомобиль Hyundai Creta.

В результате проверки выяснилось, что водитель, 1975 года рождения, много раз нарушал установленные ограничения скорости. На месте было вынесено 59 протоколов, частично должник погасил задолженность на месте, выплатив 44 тысячи рублей.

Автомобиль нарушителя был арестован. За неуплату административного штрафа в срок нарушителю может грозить арест до 15 суток или обязательные работы.