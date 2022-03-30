«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff

Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях попрощался с Россией, Тинькофф Банком и заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha.

«У меня не осталось ничего в России», — утверждает бизнесмен.

Ранее он заявил, что продал долю в Тинькофф Банке компании миллиардера Владимира Потанина под давлением «за копейки», сообщает издание Forbes.

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha. Тиньков отметил, что оба бренда принадлежат его семье, и он не хочет, чтобы они дальше ассоциировались с Россией и конфликтом на Украине.

Кроме того, бизнесмен попрощался с основанным им Тинькофф Банком. «Прощай Тинькофф Банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России», — написал Тиньков.

По его собственным словам, он был одним из немногих в России, кто строил «честный, свободный и американский тип бизнеса». Бизнесмен также поблагодарил миллиардера Владимира Потанина, компания которого «Интеррос» решила приобрести долю семьи Тинькова в Тинькофф Банке — хотя и, по словам Тинькова, за «копейки».