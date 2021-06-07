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«У нас нет никакой подпорки из хозяйственно ухоженных средневозрастных лесов»

Новости. Экономика
11:54, 08 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Лесовод из Карелии прокомментировал дефицит лесного сырья в регионе.

Почти все леса в Карелии – естественного происхождения, потому что лесного хозяйства в республике практически не было. Такое мнение высказал карельский эколог и лесовод Александр Марковский, которого «Столица на Онего» попросила прокомментировать ситуацию с дефицитом в регионе лесного сырья.

«Мы пользуемся сейчас лишь тем, что наросло само. У нас нет никакой подпорки из хозяйственно ухоженных средневозрастных лесов», – сказал Марковский.  

О том, как можно решить проблему сырьевого дефицита, читайте в рубрике «Капитал».

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