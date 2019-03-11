"У нынешних чиновников сформировалось весьма специфичное отношение к работе"

Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.

"Если раньше основной шаблон партийно-бюрократического поведения состоял в том, чтобы найти правильное место службы и там осесть, то теперь, особенно для молодёжи, каждое следующее место работы – это лишь одна из карьерных ступеней, за которой должна последовать следующая, - пишет политолог. - Нынешняя позиция – только возможность продемонстрировать перед начальством абсолютную лояльность и относительную эффективность при одновременном назывании всего этого невнятным словом "проект".

Как чиновники относятся к государству и о чем мечтают, читайте в статье Олега Реута "Приспособление во всем".