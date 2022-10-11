В Карелии чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременный ответ по запросу депутата

Замглавы администрации Кемского района наказали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура Кемского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 19 августа и 8 сентября депутат Законодательного собрания Карелии обратился с письменными заявлениями в администрацию Кемского муниципального района, в которых просил предоставить информацию о начале строительства домов по программе переселения из аварийного жилищного фонда по Кеми и району. Кроме того, парламентарий просил оказать содействие в строительстве водопровода в поселке Рабочеостровск.

Согласно законодательству, письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Но ответ депутату на первое обращение был направлен с нарушением установленного срока, а на второе обращение ответ и вовсе не направлялся.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении первого заместителя главы администрации Кемского муниципального района было возбуждено два дела об административном правонарушении. Мировой суд признал чиновника виновным и оштрафовал на 10 000 рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.